حازم المنوفي: ثورة 30 يونيو أنقذت الاقتصاد وحمت المواطن والتاجر معًا

بمناسبة الذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو، أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك، وعضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هذه الثورة المجيدة مثّلت لحظة فارقة في تاريخ مصر الحديث، حيث استعاد الشعب المصري إرادته، وصحح مسار الدولة نحو الاستقرار والتنمية.

وقال "المنوفي" إن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد حدث سياسي، بل كانت بداية حقيقية لمرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي، ودعم مناخ الاستثمار، وتهيئة بيئة ملائمة لحركة التجارة والصناعة، وهو ما انعكس إيجابيًا على السوق المحلية وحماية المستهلك في آن واحد.

وأضاف: "نشهد اليوم، بفضل هذه الثورة، خطوات ملموسة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المستهلك ومصالح التاجر، وهو الدور الذي نسعى لتكريسه من خلال جمعية عين وشراكتنا المستمرة مع الأجهزة الرقابية والشُعب النوعية".

وشدد المنوفي على أهمية استكمال مسيرة البناء والتنمية، والعمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومكافحة الاحتكار، وضبط الأسواق من خلال تعزيز الرقابة وتفعيل دور المجتمع المدني في حماية المواطن والتاجر على حد سواء.

وختم تصريحه قائلاً: "في ذكرى 30 يونيو، نُجدد العهد على مواصلة العمل من أجل مصر قوية، عادلة، ومنتجة.. دولة يُصان فيها حق المواطن، ويُدعم فيها التاجر الشريف، ويُبنى فيها اقتصاد متوازن ومستدام".