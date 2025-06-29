تحرك جديد.. أسعار الدولار الآن في البنوك

تباين سعر صرف الدولار اليوم، الأحد 29-6-2025، مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، وذلك مقابل الجنيه المصري.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، الأحد 29 يونيو، في جميع البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 50.02 جنيه للشراء و50.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد 49.89 جنيه للشراء و49.99 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 49.88 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الأهلي الكويتي 49.87 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 49.87 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 49.87 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 49.86 جنيه للشراء و49.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك أبوظبي التجاري 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك البركة 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك التجاري الدولي 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار بنك الإسكندرية 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف المتحد 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الأول 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 49.83 جنيه للشراء و49.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني 49.82 جنيه للشراء و49.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.

