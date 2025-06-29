رئيس جامعة بورسعيد: شراكتنا مع المحافظة نموذج ناجح للتكامل بين التعليم و التنمية

شارك اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد اليوم، في اجتماع مجلس جامعة بورسعيد، برئاسة الدكتور شريف صالح رئيس الجامعة ،وذلك في إطار حرصه الدائم على المتابعة لمستجدات العمل داخل الجامعة، جاء ذلك بحضور الدكتورة راوية رزق نائب رئيس الجامعة، والدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، والسادة عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وفي مستهل اللقاء رحب رئيس الجامعة بمحافظ بورسعيد مشيدًا بتعاونه الدائم مع الجامعة وحرصه على دعم المنظومة التعليمية مؤكدًا أن الشراكة الفعالة بين الجامعة والأجهزة التنفيذية تمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية الشاملة على أرض المحافظة.

محافظ بورسعيد يشارك اجتماع مجلس الجامعة

كما أعرب محافظ بورسعيد عن سعادته بالمشاركة في اجتماع مجلس الجامعة، مؤكدا علي أن الجامعة تمثل دور محوري في إعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل تسهم في دعم مسيرة التنمية وذلك من خلال تطوير آليات التعليم والبحث العلمي بما يواكب متغيرات العصر.

وفي ختام الاجتماع توجه محافظ بورسعيد بالشكر لرئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس مثمنا جهودهم الملموسة في خدمة المجتمع والارتقاء بالمنظومة التعليمية ومؤكدًا دعمه الكامل والمستمر للمنظومة التعليمية العلمية والخدمية التي تسهم في بناء الإنسان وتحقق التنمية المستدامة بمحافظة بورسعيد.