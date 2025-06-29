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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يعقد اجتماعًا لمتابعة أعمال توصيل المرافق لاستاد النادي المصري

محافظ بورسعيد يعقد اجتماعًا لمتابعة أعمال توصيل المرافق لاستاد النادي المصري
محافظ بورسعيد يعقد اجتماعًا لمتابعة أعمال توصيل المرافق لاستاد النادي المصري
محمد الغزاوى

عقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي جميع المرافق بالمحافظة ،وشركة وادي النيل المنفذة لمشروع استاد النادي المصري، وذلك لمتابعة أعمال توصيل المرافق الخاصة بالمشروع. بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عمر الشافعي، السكرتير العام المساعد، والأستاذ محمد عبد العزيز، مدير مديرية الشباب والرياضة، وممثلي شركة وادي النيل ،والحماية المدنية،وجميع الجهات المختصة.

محافظ بورسعيد يعقد اجتماعًا لمتابعة أعمال توصيل المرافق لاستاد النادي المصري

ووجه محافظ بورسعيد خلال الاجتماع بسرعة إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بتوصيل المرافق، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، لضمان تنفيذ الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مشددًا على أهمية تيسير الإجراءات الفنية والإدارية بما يسهم في تسريع وتيرة العمل بالمشروع.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تضع مشروع استاد النادي المصري ضمن أولوياتها، لما يمثله من أهمية كبرى في دعم البنية التحتية الرياضية وتوفير منشآت تليق بتاريخ النادي العريق وجماهيره.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد استاد النادى المصري النادى المصري

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