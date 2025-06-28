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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الرياضة: الإنتهاء من تنفيذ استاد المصري الجديد ديسمبر المقبل| شاهد

محافظ بورسعيد ووزير الشباب و أبو على و الدكتور محمود حسين يتفقدوا استاد المصرى
محافظ بورسعيد ووزير الشباب و أبو على و الدكتور محمود حسين يتفقدوا استاد المصرى
محمد الغزاوى

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أ ح محب حبشي ، محافظ بورسعيد،مشروع ستاد النادي المصري الجديد، 

تأتي هذه الزيارة للوقوف على آخر مستجدات الأعمال الإنشائية والتجهيزات النهائية للمشروع، بحضور كامل ابو علي رئيس مجلس ادارة النادي المصري، والدكتور عمرو عثمان نائب  المحافظ، والنائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعضوا مجلس النواب حسن عمار والدكتورة أمل عصفور و عضو مجلس الشيوخ عادل اللمعي.

وخلال تفقده للمشروع، أشاد الدكتور أشرف صبحي بالجهود المبذولة في تنفيذ هذا الصرح الرياضي الضخم، مؤكداً أهميته الاستراتيجية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة ان استاد النادي المصري الجديد ليس مجرد منشأة رياضية، بل هو تجسيد لرؤية الدولة المصرية الطموحة نحو بناء مستقبل أفضل لأبنائها، حيث يعكس هذا المشروع التزام الدولة المصرية بتعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية، وتوفير بنية تحتية عالمية المستوى.

واثني وزير الرياضة على التعاون الكبير مع اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، الذي بذل كل الجهد من أجل تذليل العقبات لسرعة انهاء الأعمال وكذلك المتابعة المستمرة مع الشركة المنفذة.

وأوضح أنه في تصميم الاستاد الجديد تمت مراعاة زيادة السعة الجماهيرية لتلبية شغف الجماهير المصرية بكرة القدم، وتوفير تجربة مشاهدة متميزة.

وأضاف أن نجيلة الملعب ستكون من نوع “هايبرد”، وهي الأفضل في الملاعب المصرية، وتتواجد حالياً فقط في استاد القاهرة، واستاد الإسكندرية، واستاد العاصمة الإدارية الجديدة، وستكون إضافة نوعية لاستاد النادي المصري البورسعيدي، مما يضمن أعلى مستويات الجودة والأداء كما أكد الوزير أن  هناك توجيهات رئاسية بتطوير كامل المنطقة المحيطة باستاذ النادي المصري

54 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية

وخلال كلمته، توجه اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بخالص الشكر والتقدير لوزير الرياضة وكامل ابو على، و رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ونواب محافظة بورسعيد و  الشركة المنفذة للمشروع و استشاري المشروع على جهودهم في تسريع وتيرة العمل في استاد النادي المصري ، و تلبية مطالب و تطلعات أبناء محافظة بورسعيد.

وأشار إلى انه سيتم الافتتاح التجريبي للنادي في عيد بورسعيد القومي الموافق ٢٣ ديسمبر، لافتٱ ان هناك  تواصل مستمر وجيد مع  كامل أبو على بشأن المشروع الاستثماري و الذي يأتي استكمالٱ لمشروع الحلم وفاء للوعد ، و لإسعاد جماهير  النادي المصري

تسريع وتيرة العمل بالمشروع الاستثماري

وشدد الوزير ومحافظ بورسعيد، على توفير أحدث أنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق لضمان سلامة جميع رواد الاستاد، هذا المشروع هو رسالة واضحة بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التنمية والازدهار، وأننا نعمل على بناء جمهورية جديدة قادرة على تحقيق طموحات شعبها العظيم.

من جانبه ، ثمن كامل ابو على التعاون المثمر بين كافة الجهات المعنية بمشروع الاستاد الجديد ، مؤكدا أن العيد القومي للمحافظة سيشهد افتتاح الاستاد الجديد، مشددٱ على استمرار دعمه لجماهير النادي المصري .

من جانبه، توجه رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بخالص الشكر و التقدير للوزير و المحافظ وكامل أبو على ، على متابعتهم و جهودهم المثمرة حتى ظهرت نتائج العمل في استاد النادي المصري وسيتم افتتاحه خلال أشهر قليلة، مثنيٱ على المجهودات التي ساهمت في تذليل كافة المعوقات بالمشروع.

جدير بالذكر، أن هذا الاستاد يعتبر قاطرة تنموية حقيقية لبورسعيد والمناطق المحيطة بها. فالمشروع لا يقتصر على الملعب فقط، بل يشمل أيضاً مشروعاً استثمارياً متكاملاً يضم منشآت خدمية وتجارية، بالإضافة إلى إنشاء فندق يسمح باستضافة الفرق الرياضية، مما سيوفر بيئة متكاملة للرياضيين والزوار. كل هذا سيخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة، ويعزز من الإيرادات الاقتصادية للمحافظة ويدعم الاقتصاد الوطني.

بوسعيد النادى المصري وزير الشباب والرياضة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب رئيس النادى المصري

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