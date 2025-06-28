بورسعيد تستعد لافتتاح المرحلة الثالثة للممشى السياحي بحضور المحافظ | صور

تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد،اليوم خلال جولة ميدانية سير الأعمال الجارية بالمرحلة الثالثة للممشى السياحي، والتي تأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية وتعزيز الهوية السياحية للمدينة.

في إطار استعدادات محافظة بورسعيد لافتتاح المرحلة الثالثة من أعمال تطوير الممشى السياحي في 30 يونيو الجاري.

ورافق محافظ بورسعيد خلال جولته المهندسة زينب الجباس، مدير إدارة المشروعات بالمحافظة، وسمر الموافي رئيس حي الشرق، إلى جانب مسؤولي الشركة المنفذة.

محافظ بورسعيد يتفقد الأعمال الجارية ويوجه بسرعة إنجاز اللمسات النهائية في الممشى السياحي

وخلال الجولة تابع محافظ بورسعيد معدلات تنفيذ الأعمال التي شملت توحيد واجهات المحال التجارية بما يعكس طابعًا حضاريًا موحدًا وتركيب أرضيات إنترلوك، ومقاعد حديثة فضلًا عن استكمال الأعمال الجمالية التي تميز المشروع في مرحلتيه الأولى والثانية مثل المسطحات الخضراء و الأعمدة الديكورية والتحف الفنية المستوحاة من تاريخ بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد، موجهًا بسرعة إنهاء الأعمال، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو تطوير المناطق السياحية وتقديم بيئة حضارية وآمنة للمواطنين والزائرين.

وجدير بالذكر أن أعمال التطوير تمت على ثلاث مراحل، ويعد الممشى السياحي من أبرز مشروعات التطوير السياحي التي تسهم في رفع كفاءة الممشى كوجهة ترفيهية متميزة على ساحل القناة.