عشرات الشباب يشاركون فى حملة مستقبل وطن بورسعيد للتبرع بالدم

شارك عشرات الشباب من اعضاء حزب مستقبل وطن أمانة محافظة بورسعيد،في إطار فعاليات اليوم العالمي للتبرع بالدم من خلال أمانة الشباب وأمانة المرأة، في الحملة التي أطلقتها مديرية الصحة بمحافظة بورسعيد، تحت إشراف الدكتور وليد عبد المقصود وكيل الوزارة، وبالتعاون مع المركز الإقليمي لنقل الدم وفريق التثقيف الصحي، وعدد من الجمعيات الأهلية.

واكد محمد عزام امين اعلام مستقبل وطن ان مشاركة الحزب انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية والمجتمعية، وتأكيدًا على أهمية نشر ثقافة التبرع الطوعي بالدم، لإنقاذ حياة المرضى وسد العجز في أكياس الدم، خاصة لمرضى الثلاسيميا والأورام والغسيل الكلوي والطوارئ.

وأكد عبد الوهاب لاشين أمين مساعد أمانة الشباب، أن شاركتنا اليوم ليست مجرد فعالية رمزية، بل هي التزام إنساني تجاه أهلنا في بورسعيد.

وأوضح المهندس محمد مصطفي سيف، أمين الشباب، أننا نهدف لتشجيع الشباب على أن يكونوا قدوة في خدمة المجتمع، والتبرع بالدم هو من أسمى صور العطاء.

حزب مستقبل وطن يشارك في حملة التبرع بالدم ببورسعيد

ومن جانبها، أكدت شيماء بهير – أمينة المرأة بالحزب أن الحملة تمثل رسالة توعوية مهمة، فدور المرأة لا يقتصر على التوعية داخل الأسرة فقط، بل يمتد للمشاركة الفعالة في حملات الصحة العامة، ونحن اليوم نؤكد أن نساء الحزب في مقدمة الصفوف لخدمة المرضى ونشر ثقافة التطوع.

كما أعرب النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بالمحافظة عن اعتزازه بمشاركة شباب ونساء الحزب في الحملة، مؤكدًا أن حزب مستقبل وطن دائمًا في قلب المبادرات المجتمعية والصحية التي تخدم المواطن البورسعيدي، ونؤمن أن التبرع بالدم هو عمل وطني نبيل، نحرص على دعمه باستمرار ضمن خطة الحزب لخدمة المجتمع.

وقد شارك أعضاء الحزب في الحملة بارتداء الزي الموحد، وتوزيع البروشورات التوعوية، إلى جانب مشاركتهم الفعلية في التبرع، كما شهدت الفعالية تفاعلاً إيجابيًا من المواطنين، مما يؤكد نجاح الحملة في تحقيق أهدافها الإنسانية.