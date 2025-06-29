مستشفى نصر بورسعيد ينقذ ثلاثة أطفال رضع من أمراض قلبية نادرة

قدّم مستشفى النصر التخصصي للأطفال بمحافظة بورسعيد بارقة أمل لثلاث عائلات بعد أن نجح فريق جراحة قلب الأطفال في إنقاذ حياة ثلاثة أطفال رُضّع، كانوا يعانون من عيوب خلقية معقدة في القلب.

فقد أُنقذ الطفل محمود، البالغ من العمر شهرًا ونصف، بعد جراحة دقيقة لترقيع ثقب في القلب وعلاج اختناق بالشريان الأورطي، ليعود إلى أسرته بصحة جيدة.

مستشفى نصر بورسعيد تُنقذ ثلاثة اطفال رُضع من أمراض قلبية نادرة

كما شهدت غرفة العمليات بمستشفي نصر بورسعيد معجزة أخرى مع الطفل عمار، من أطفال متلازمة داون، والذي يبلغ من العمر 6 أشهر ويزن 5 كجم فقط، حيث خضع لجراحة قلب مفتوح ناجحة لعلاج ثقب بين البطينين.

أما الحالة الثالثة، فكانت لطفلة تحوّلت قسطرتها التشخيصية إلى جراحة قلب مفتوح طارئة، حيث تم نقلها مباشرة من غرفة القسطرة إلى غرفة العمليات لإجراء عملية معقدة لترقيع شرايينها الرئوية.

يُضاف هذا الإنجاز إلى سجل انجازات ونجاحات هيئة الرعاية الصحية والتي تواصل دعم الكوادر الطبية المتخصصة، لضمان توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية للأطفال.

وقد أجريت هذه العمليات تحت إشراف الدكتور محمود سيد زلط، استشاري جراحة قلب الأطفال ورئيس قسم القلب بالمستشفى، وبمشاركة فريق متخصص من أطباء جراحة القلب والتخدير والتمريض.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وتحت رعاية الدكتور أحمد حسن سالم، مدير عام فرع الهيئة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، حيث تواصل الهيئة دعمها للكوادر الطبية المتخصصة في التخصصات الدقيقة، وفي مقدمتها جراحات قلب الأطفال.

وتُعد مستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد من الصروح الطبية الرائدة في تقديم خدمات متقدمة في مجال قلب الأطفال، والتي تستهدف إنقاذ حياة الأطفال من أمراض قلبية معقدة منذ الأشهر الأولى من عمرهم، في إطار منظومة متكاملة من الرعاية الصحية الشاملة والآمنة.