تعليم بورسعيد تكرم طلاب وموجهي الاقتصاد المنزلي المتفوقين

كرم طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم الطلاب الفائزين بمراكز أولى عدد من المسابقات الوزارية لتوجيه الاقتصاد المنزلى .

جاء ذلك بحضور الحسينى راغب مدير عام التعليم العام و هيام البنهاوى مدير إدارة التوجيه الفنى و سحر عبد الشافي موجه عام الاقتصاد المنزلى بالاضافة الي سامية على عبده الموجه الأول للمادة.

وشمل التكريم الموجهين المشرفين على الطلاب وهم فاطمة الصباغ و داليا حراز و حياه هريدى

وثمن وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد جهود الجميع لرفع اسم تعليم بورسعيد فى المسابقات الوزارية .

تعليم بورسعيد يكرم طلاب وموجهي الاقتصاد المنزلي

وجاءت نتائج المسابقات الوزارية كالتالي...

فوز مدرسة طه حسين الابتدائية بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة اعياد الطفولة

وفوز مدرسة أبى بكر الصديق للغات بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة اعياد الربيع

وفوز مدرسة الرسالة الخاصة بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية فى مسابقة كن صديقا للبيئة.

وفوز مدرسة جبر الشامى الإعدادية المشتركة بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة تواصل الثقافات.

وفوز مدرسة أبى بكر الصديق للغات بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة صناعة الأناقة.

وفوز مدرسة الرسالة الحديثة الخاصة بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية فى مسابقة فن إعادة التدوير.