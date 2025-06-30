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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابة للمواطنين.. حملات مكثفة بضواحي بورسعيد لمصادرة مكبرات صوت الباعة الجائلين

استجابة للمواطنين .. حملات مكثفة بضواحي بورسعيد لمصادرة مكبرات صوت الباعة الجائلين
استجابة للمواطنين .. حملات مكثفة بضواحي بورسعيد لمصادرة مكبرات صوت الباعة الجائلين
محمد الغزاوى

شنت الأجهزة التنفيذية فى حي الضواحي بمحافظة بورسعيد حملات  بناء على توجيهات  اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد بضرورة مكافحة التلوث السمعى بجميع أحياء المحافظة. 

و تابعت شيماء العزبى القائم بأعمال رئيس حي الضواحى فى بورسعيد أعمال  الفريق الميدانى لإدارة الإشغالات بالحى حملاته خلال حملاته لضبط ومصادرة مكبرات الصوت التي يستخدمها الباعة الجائلين وذلك للحد من انتشارها وذلك كاستجابة فورية لشكاوى بعض المواطنين.
 

استجابة للمواطنين .. حملات مكثفة بضواحي بورسعيد لمصادرة مكبرات صوت الباعة الجائلين 

وصادرت إدارة الإشغالات بحى الضواحى فى بورسعيد عدد من مكبرات صوت وماكينات التشغيل أثناء استعمالها من قبل الباعة الجائلين لما تسببه من إزعاج للمواطنين بمنطقة السلام الجديد بالحى.
 

و شددت العزبى  على استمرار متابعة هذه الحملات لمنع الباعة الجائلين من استخدام مكبرات الصوت، والتسبب في إزعاج المواطنين وكبار السن والمرضى.
 

جاء ذلك ضمن خطة حى الضواحى بمحافظة بورسعيد  للقضاء على كل مسببات التلوث و الضوضاء والعمل وفق منظومة للقضاء على التلوث السمعى بالضواحى.
 

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد حى الضواحي مكبرات الصوت

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