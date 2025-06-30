رئيس الرعاية الصحية ببورسعيد للفرق الطبية: نراهن على كفاءتكم

عقد الدكتور أحمد حسن سالم، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، اجتماعًا موسعًا مع مدير مستشفى السلام بورسعيد ، ومديري الإدارات الفنية والإدارية بالمستشفى، حيث استهل الاجتماع بتوجيه التهنئة والترحيب بمدير المستشفى لتوليه المنصب ،مؤكدًا على كامل الدعم من إدارة الفرع.

وأكد الدكتور أحمد حسن خلال الاجتماع أن مستشفى السلام تمثل أحد الأعمدة الرئيسية في تقديم الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، وأن الهيئة تعوّل على الفريق الإداري لترسيخ ثقافة مؤسسية قوية “Strong Culture” تقوم على المبادرة والانضباط وتقديم الخدمة بكرامة واحترام واحترافية، بما يعكس هوية الهيئة ويدعم أهداف التأمين الصحي الشامل.

الدكتور أحمد حسن سالم: خدمة المنتفع أولويتنا

وفي خطوة تعكس اهتمام الفرع بصوت المواطن، شهد الاجتماع حضور أحد المنتفعين بالمستشفى، حيث تم الاستماع إلى ملاحظاته ومقترحاته، وتم مناقشتها باهتمام بالغ، مع توجيه المعنيين بتحويلها إلى خطوات تنفيذية ملموسة لتحسين تجربة المنتفع.

كما شارك في الاجتماع عدد من مديري إدارات الفرع عبر تقنية الزوم، دعمًا لتكامل الجهود على كافة المستويات، وتنسيق العمل المؤسسي بما يضمن كفاءة الأداء.

و ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المحورية، من أبرزها متابعة آراء المنتفعين بقسم الأشعة والطوارئ والعيادات الخارجية، وتحليل أسباب أي شكاوى أو تعليقات واردة سواء من الميدان أو منصات التواصل.



وتطرق اجتماع رئيس رعاية بورسعيد الي التأكيد على المتابعة الدقيقة من إدارات الجودة، مكافحة العدوى، السلامة والصحة المهنية، وأهمية تدريب فنيي الأشعة ورفع كفاءتهم.



وخلال الاجتماع تم مراجعة جاهزية وتشغيل الأجهزة الطبية بالمستشفى، مثل جهاز تعقيم البلازما، جهاز كيمياء الدم، جهاز الصفرا، جهاز الصدمات، وتكييفات الأقسام الحيوية.



كما تم متابعة الموقف الدوائي والتنسيق مع الصيدلي الأول لمراجعة أرصدة الأدوية والمستلزمات.



وناقش الاجتماع موقف القوى البشرية وإعادة تقييمها من جانب المدير الطبي ومدير المستشفى بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية.



وناقش رئيس هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد وضع الأمن الإداري والتأكيد على التوزيع الأمثل للفِرَق الأمنية بالتنسيق مع إدارة الأمن بالفرع.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور أحمد حسن سالم الشكر لإدارات مستشفى السلام، مشيدًا بأداء وحدة الكلى واستيعابها عدد 28 حالة غسيل كلوي دون انتظار، مؤكدًا أن هذا النموذج من الأداء المهني يعكس مدى الالتزام بروح الفريق، ويستحق الإشادة والتعميم داخل كافة منشآت الهيئة