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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مناخ بورسعيد يسابق الزمن لرفع تراكمات القمامة | صور

مناخ بورسعيد يسابق الزمن لرفع تراكمات القمامة
مناخ بورسعيد يسابق الزمن لرفع تراكمات القمامة
محمد الغزاوى

تعكف الأجهزة التنفيذية فى حى المفناخ بمحافظة بورسعيد، على سباق الزمن لرفع تراكمات القمامة بنطاق الحى تتفيذا لتعليمات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، بالتدخل الفورى والسريع من الأحياء عقب إنهاء عقد شركة النظافة للأداء المتردي. 

وشهد قطاع العرب القديم بمناخ بورسعيد، أعمالاً موسعة للنظافة ورفع الكفاءة بشوارعه وحاراته بمتابعة وتكلفيات محمد أحمد فواز، رئيس حي المناخ، لاستمرار الجهود المكثفة لتحسين منظومة النظافة ورفع كفاءة الشوارع والمناطق السكنية في نطاق الحي.

و شملت الحملات المكثفة في حي المناخ بحارات وشوارع منطقة العرب القديم ، حيث نفذت الورديات الصباحية أعمال نظافة شاملة، تضمنت رفع القمامة والمخلفات، كنس الشوارع، وإفراغ صناديق القمامة المنتشرة في المناطق. وتم تنفيذ الأعمال في شوارع متعددة، منها الأمين، كسري، سعد زغلول "الثلاثيني"، عرابي، إبراهيم الموجي، والمشير أحمد إسماعيل "100 سابقًا"،عدلي وعرابي إضافة إلى محيط مسجد مريم وديوان حي العرب.
 

مناخ بورسعيد يسابق الزمن لرفع تراكمات القمامة | صور 

 

و شاركت في هذه الأعمال فرق ميدانية لإدارة تحسين البيئة من مشرفين وعمال مدعومين بالمعدات والسيارات والأدوات التابعة للحي ، لتتكامل جهود الأجهزة التنفيذية للارتقاء بالشكل الجمالي والحضاري للحي. تأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة المناطق كافة، بالتوازي مع منظومة الجمع المنزلي للقمامة.

بورسعيد محافظ بورسعيد حى المناخ تراكمات القمامة محافظة بورسعيد

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