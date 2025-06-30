بالتعاون مع "حماة الوطن".. مدير تعليم بورسعيد يبحث تدشين مسابقة "Tech quest"

استقبل طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، الاستاذ الدكتور محمود الخضري أمين لجنة رعاية الموهوبين بحزب حماة الوطن أحد مؤسسي أكاديمية "Techno Square" ووفاء حريز أمين التعليم بالحزب بحضور راندا السلاموني مدير وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الانسان، وذلك لبحث تدشين مسابقة "Tech Quest" تحت رعاية المهندس محمد سلامة أمين حزب حماة الوطن ببورسعيد.

وأكد مدير تعليم بورسعيد أن المسابقة تأتي في إطار حرص تعليم بورسعيد على استفادة الطلاب من الاجازة الصيفية وتطوير مهاراتهم، لافتا الى انها تعد من أكبر المسابقات في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي بجوائز تصل إلى 200 الف جنيه مصري.

تعليم بورسعيد يبحث تدشين مسابقة "Tech quest" بالتعاون مع حزب حماة الوطن

وأشار الغرباوي إلى أن من آليات اجراء المسابقة تنفيذ تدريبات بنظام البث المباشر للطلاب، وتستهدف الفئات العمرية من سن ٥ سنوات وحتى ٢٦ سنة، إلى جانب تقسيم المشاركين إلى فئات لضمان تحقيق مبدأ التنافس العادل وتوفير محتوى تعليمي احترافي لجميع المشاركين بتكلفة رمزية.

وأعرب مدير تعليم بورسعيد عن أمنياته أن تحقق تلك المسابقة تقدما ملموسا على صعيد محو الامية الرقمية للطلاب المستهدفين، تحت رؤية الدولة حول دمج الذكاء الاصطناعي والبرمجة بكافة مناحي الحياة.