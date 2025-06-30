قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معاينة حريق مطعم شهير في شارع جسر السويس تكشف الأسباب | صور
الزمالك يستعد لإعلان رحيل الجهاز الطبي والإداري لفريق الكرة.. اعرف السبب
إحالة أوراق عامل متهم بهتك عرض طفلة في الأقصر إلى مفتى الجمهورية
خلاف داخل الزمالك حول مصير شيكابالا.. تفاصيل
سالم الدوسري مرشح لدخول القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في آسيا 2025
أشرف بن شرقي يشارك صورا من الجيم
الزمالك يحيل أزمة أحمد حمدي إلى المدير الرياضي .. تفاصيل
نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 30 يونيو
الأزهر يتقدم على 199 جامعة في التصنيف العالمي
الرئيس السيسي يهنئ رئيس وزراء كندا ويؤكد: تعزيز العلاقات الثنائية ودعم استقرار المنطقة
الرئيس السيسي لـ رئيس وزراء كندا: إقامة الدولة الفلسطينية الضامن الوحيد لاستقرار الشرق الأوسط
قبل التوقيع الرسمي.. كل ما تريد معرفته عن فيريرا مدرب الزمالك الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالتعاون مع "حماة الوطن".. مدير تعليم بورسعيد يبحث تدشين مسابقة "Tech quest"

تعليم بورسعيد يبحث تدشين مسابقة "Tech quest" بالتعاون مع حزب حماة الوطن
تعليم بورسعيد يبحث تدشين مسابقة "Tech quest" بالتعاون مع حزب حماة الوطن
محمد الغزاوى

استقبل طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، الاستاذ الدكتور محمود الخضري أمين لجنة رعاية الموهوبين بحزب حماة الوطن أحد مؤسسي أكاديمية "Techno Square" ووفاء حريز أمين التعليم بالحزب بحضور راندا السلاموني مدير وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الانسان، وذلك لبحث تدشين مسابقة "Tech Quest" تحت رعاية المهندس محمد سلامة أمين حزب حماة الوطن ببورسعيد.

وأكد مدير تعليم بورسعيد أن المسابقة تأتي في إطار حرص تعليم بورسعيد على استفادة الطلاب من الاجازة الصيفية وتطوير مهاراتهم، لافتا الى انها تعد من أكبر المسابقات في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي بجوائز تصل إلى 200 الف جنيه مصري.

تعليم بورسعيد يبحث تدشين مسابقة "Tech quest" بالتعاون مع حزب حماة الوطن

وأشار الغرباوي إلى أن من آليات اجراء المسابقة تنفيذ تدريبات بنظام البث المباشر للطلاب، وتستهدف الفئات العمرية من سن ٥ سنوات وحتى ٢٦ سنة، إلى جانب تقسيم المشاركين إلى فئات لضمان تحقيق مبدأ التنافس العادل وتوفير محتوى تعليمي احترافي  لجميع المشاركين بتكلفة رمزية.

وأعرب مدير تعليم بورسعيد عن أمنياته أن تحقق تلك المسابقة تقدما ملموسا على صعيد محو الامية الرقمية للطلاب المستهدفين، تحت رؤية الدولة حول دمج الذكاء الاصطناعي والبرمجة بكافة مناحي الحياة.

بورسعيد تعليم بورسعيد التربية والتعليم محافظة بورسعيد مدير تعليم بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار السجائر اليوم 30/6 بعد الزيادة.. بكم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت؟

أسعار السجائر اليوم 30/6.. بكم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد تطبيق الزيادة؟

صورة أرشيفية

فتح باب التحويل بين المدارس غداً .. اعرف الضوابط والرسوم والأوراق المطلوبة

أرشيفية

النوع دا هيوصل 48 جنيها.. ننشر تفاصيل أسباب زيادة أسعار السجائر

مستشفي الفشن

مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي ببنى سويف.. بالأسماء

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان

وزير الإسكان: تطبيق قانون الإيجار القديم على الشقق المغلقة أولا ثم التجاري وبعدها السكني

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

رئيس النواب عن قانون الإيجار القديم: لن يترك مواطن بلا مأوى أو يزاح عن مسكنه دون بديل آمن

صورة ارشيفية

أخدت حقنة بالغلط.. وفاة سيدة عقب إجرائها عملية ولادة قيصرية ببنى سويف

صورة أرشيفية

البط البلدي بـ 160 جنيها والحمام بـ 175.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم

ترشيحاتنا

ضحية بلطجي السيدة زينب

«آدم» ضحية بلطجي السيدة زينب: عايز حقي.. عاملي عاهة وعايش في الشارع عادي| فيديو

حريق - أرشيفية

إخماد حريق داخل مخزن كابلات كهربائية بالتجمع الخامس

احتفالات 30 يونيو

بالهدايا والورود.. الداخلية تشارك المواطنين الاحتفال بذكرى 30 يونيو

بالصور

طريقة عمل سلطة الجرجير بالفراولة والرمان بشكل مميز ومذاق راقٍ

طريقة عمل سلطة الجرجير بالفراولة والرمان بشكل مميز ومذاق راقٍ
طريقة عمل سلطة الجرجير بالفراولة والرمان بشكل مميز ومذاق راقٍ
طريقة عمل سلطة الجرجير بالفراولة والرمان بشكل مميز ومذاق راقٍ

قبل التوقيع الرسمي.. كل ما تريد معرفته عن فيريرا مدرب الزمالك الجديد

البلجيكي يانيك فيريرا
البلجيكي يانيك فيريرا
البلجيكي يانيك فيريرا

شاب تايواني يفقد قدميه بسبب حيلة تأمين مروعة.. شاهد ماذا حدث له؟

مأساة تايوانية.. طالب يفقد قدميه بسبب حيلة تأمين مروعة
مأساة تايوانية.. طالب يفقد قدميه بسبب حيلة تأمين مروعة
مأساة تايوانية.. طالب يفقد قدميه بسبب حيلة تأمين مروعة

بمثابة علبة فيتامين .. تناول ثمرة باذنجان يوميا وشاهد ماذا يحدث لجسمك

ن..تناول ثمرة باذنجان يوميًا وشاهد ماذا يحدث لجسمك
ن..تناول ثمرة باذنجان يوميًا وشاهد ماذا يحدث لجسمك
ن..تناول ثمرة باذنجان يوميًا وشاهد ماذا يحدث لجسمك

فيديو

قوات الدفاع الجوي

الحارس الأمين .. قوات الدفاع الجوي تكشف أحدث إمكانياتها لحماية سماء مصر

ضحية بلطجي السيدة زينب

«آدم» ضحية بلطجي السيدة زينب: عايز حقي.. عاملي عاهة وعايش في الشارع عادي| فيديو

السيارة

ماشيين عكس.. شاهد لحظة القبض على سائقين بالشرقية

شروق عادل مذيعة صدى البلد

قرار عاجل من النيابة تجاه مالك التريلا المتسببة في واقعة الإقليمي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الأول

المزيد