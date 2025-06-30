عقب إلغاء بورسعيد احتفالية ثورة 30 يونيو.. مستشار الرئيس: ليس بغريب على أهالي المدينة الباسلة

أكد اللواء خالد فودة مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية أن قرار اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد إلغاء احتفالات ثورة ٣٠ يونيو باسم شعب بورسعيد تضامنا وحدادا على أرواح شهيدات لقمة العيش فى طريق المنوفية الإقليمي ينم عن وطنية شعبها المدينة الباسلة.

وقال مستشار رئيس الجمهورية ليس بالغريب على شعب محافظة درست للعالم معنى الوطنية ان تتضامن مع جموع الشعب المصري

عقب الغاء بورسعيد احتفالية ثورة ٣٠ يونيو مستشار الرئيس ليس بالغريب على أهالي الباسلة وطنيتهم

واشاد محافظ بورسعيد بجمال التطوير الذي شهده خلال افتتاح ممشي قناة السويس العالميىو الذي اكد انه لا يقل جمال عن بلدان العالم المتمتعة بالسياحة العالمية

وطالب مستشار الرئيس محافظ بورسعيد بضرورة التحرك لعقد توأمة سياحية مع البلدان التي تشترك فى نفس المناخ و المعالم ومن بينها قبرص ايطاليا فرنسا

وشدد مستشار الرئيس على تقديمه كل الدعم لمحافظ بورسعيد و أهالي المحافظة الباسلة لتحقيق نهضة سياحية عالمية

كان اللواء أركان حرب محب حبشي اعلن عقب افتتاح ممشي قناة السويس السياحي إلغاء احتفالات ثورة ٣٠ يونيو فى ذكرها الثانية عشر من أعلى المنصة التى اعدت للاحتفالية .

وقال محافظ بورسعيد خلال كلمة ألقاها عقب تلاوة القرآن الكريم أعلن بأسم شعبها بورسعيد إلغاء احتفالات ٣٠ يونيو حداد على شهيدات لقمة العيش بطريق المنوفية الإقليمي.

وشدد محافظ بورسعيد على أن الغاء الاحتفال هو أقل ما يقدم لارواح الشهيدات الطاهرة .

ودعا محافظ بورسعيد للفقيد بالرحمة و المغفرة و لاسرهم وذويهم بالصبر و السلوان .

جاءت كلمة المحافظ عقب افتتاح ممشي قناة السويس السياحي بحضور اللواء خالد فودة مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية وعدد من القيادات التنفيذية يتقدمهم الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد و عدد من الاحزاب و القوي السياسية و الشعبية .