وفاة شخص .. انهيار عقار غير مأهول بالسكان في كفر الشيخ

شهدت مدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، انهيار عقار غير مأهول بالسكان، ما أدي إلى وفاة شخص كان داخل سيارته التي كانت تقف أسفل العقار أثناء وقوع الحادث.

تلقت غرفة عمليات مركز سيطرة الشبكة الوطنية بديوان عام محافظة كفر الشيخ، إشارة بوقوع حادث انهيار عقار غير مأمول بالسكان بالشارع الرئيسي بمدينة الرياض مكون من 3 طوابق.

وهرعت سيارات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات التنفيذية والأمنية إلى موقع الحادث، وجرى إزالة ركام المبني، وتبين وفاة شخص كان بسيارته التي كانت أسفل العقار، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

وجرى انتداب الشؤون الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وذلك تحت إشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض.