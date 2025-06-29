كفر الشيخ.. حملات لرفع الإشغالات والتعديات من شوارع دسوق

شهدت محافظة كفر الشيخ، حملات رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بمدينة دسوق، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

يأتي هذا في إطار جهود المحافظة لتحقيق السيولة المرورية والانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية، والحفاظ على المظهر الحضاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفرض الانضباط ومواجهة كافة أوجه التعدي.

وأسفرت الحملات عن رفع الإشغالات من الشوارع، مع التنبيه على أصحاب المحال التجارية بعدم التعدي على الأرصفة.

في سياق متصل، أكد محافظ كفر الشيخ، أهمية تكثيف الحملات بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق، لإزالة جميع صور الإشغال التي تعيق حركة المرور أو تمثل تعديًا على حقوق المواطنين.

وشدد على ضرورة المتابعة اليومية وعدم التهاون مع المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.