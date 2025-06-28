اعتماد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية في كفر الشيخ.. تفاصيل

أعلنت محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، اعتماد التنسيق العام للقبول بالمدارس الثانوية الفنية ( صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، التعليم المزدوج، الخدمات ) للعام الدراسي 2025/ 2026م، بمختلف مدارس المحافظة، وذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وجرى اعتماد الحد الأدنى لقبول الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية بالتعليم الثانوي الفني « صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، التعليم المزدوج، الخدمات»، طبقاً للجدول المرفق:

جدير بالذكر: أن المدارس تقوم بتشكيل لجان التنسيق بها، وذلك لتلقي واستقبال ملفات الطلاب حسب المجموع المحدد وشروط القبول بالصف الأول الثانوي ( بنوعيه ) علي أن تقوم المدراس بتسجيل الطلبات التي ترد اليهم برقم مسلسل في سجل خاص، وكل مدرسة تعطي مقدمه ايصال استلام بالملف المقدم بعد استيفاءه ويتم تسجيله من خلال مسئول الإحصاء بقاعدة الوزارة وطباعتها بكشوف ( التنسيق ) علي أن يتم تسليم هذه الكشوف الي ادارة التعليم الثانوي بالمديرية.