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وفاة والدة المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة وتشييع الجنازة في كفر الشيخ
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وفاة والدة المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة وتشييع الجنازة في كفر الشيخ

د.محمد القرش
د.محمد القرش
محمود زيدان

توفيت والدة الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم الخميس، بعد وعكة صحية ألمت بها خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن تشيع جنازة الفقيدة ظهر اليوم، حيث يتم تأدية صلاة الجنازة على الجثمان بمسجد الجبانة بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، على أن توارى الثرى بمقابر الأسرة ببيلا.

ويتلقى الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العزاء في وفاة والدته، بالسرادق المقام بجوار مسجد عبد الرحمن البيلي ببيلا للسيدات والرجال.

ويشارك في تشييع الجنازة وتقديم واجب العزاء العديد من مسؤولي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومحافظة كفر الشيخ والقيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

كفر الشيخ بيلا وزير الزراعة وفاة والدة المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة وتشييع الجنازة في كفر الشيخ

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