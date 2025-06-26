وفاة والدة المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة وتشييع الجنازة في كفر الشيخ

توفيت والدة الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم الخميس، بعد وعكة صحية ألمت بها خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن تشيع جنازة الفقيدة ظهر اليوم، حيث يتم تأدية صلاة الجنازة على الجثمان بمسجد الجبانة بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، على أن توارى الثرى بمقابر الأسرة ببيلا.

ويتلقى الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العزاء في وفاة والدته، بالسرادق المقام بجوار مسجد عبد الرحمن البيلي ببيلا للسيدات والرجال.

ويشارك في تشييع الجنازة وتقديم واجب العزاء العديد من مسؤولي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومحافظة كفر الشيخ والقيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.