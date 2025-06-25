قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط
وسام أبو علي يوجه الشكر لجماهير الأهلي: دعمكم جعلنا نشعر وكأننا نلعب في القاهرة
أحمد موسى عن شائعات القبض على أحد أعضاء النيابة وضباط شرطة: أخبار مزيفة.. فيديو
مدبولي: الموارد المحلية من العملة الصعبة غطت احتياجات الدولة للشهر الرابع على التوالي
بث مباشر.. النيابة العامة ترد على الشائعات.. أحمد موسى يكشف تفاصيل القبض على أحد أعضائها وضباط شرطة
خالد أبو بكر: يجب إعادة صياغة قانون الإيجار القديم بعيدا عن فكرة الطرد
من انتصر في حرب الـ12 يومًا بين إيران وإسرائيل؟ (تحليل خاص)
أحمد موسى يوضح حقيقة شائعات القبض على عضو بالنيابة وعدد من الضباط
فيفا يجدد إيقاف القيد على 5 أندية مصرية بسبب 10 قضايا..وهذا موقف الزمالك وبيراميدز
دار الإفتاء: غدا بداية شهر المحرم والسنة الهجرية الجديدة 1447 هـ
تفاصيل زيادة المرتبات 2025 ومواعيد الصرف.. رواتب تصل إلى 13800 جنيه
أبرز 9 تصريحات لرئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل تخريج طلاب التربية النوعية .. صور

خريجو جامعة كفر الشيخ
خريجو جامعة كفر الشيخ
محمود زيدان

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، حفل تخريج دفعة عام 2025 لطلبة كلية التربية النوعية بالجامعة، بمسرح قاعة المؤتمرات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة السابق للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نجلاء الأشرف، عميد كلية التربية النوعية، وبحضور عمداء الكليات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

قال رئيس جامعة كفر الشيخ، يسعدني ويشرفني بالنيابة عن أسرة جامعة كفر الشيخ أن نرحب بضيوف الجامعة وأولياء الأمور، فى درة التاج للجامعات المصرية جامعة كفر الشيخ، موجهاً الشكر لأسرة كلية التربية النوعية على إقامة هذا الحفل الكريم للاحتفال بتخريج دفعة جديدة لطلبة الكلية.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة مفخرة الجامعات المصرية كلها، وكلية التربية النوعية من الكليات الرائدة على المستوي المحلي والاقليمي والدولي، ولكم أن تفخروا أن أبناءكم تخرجوا في كلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ.

كما أشار الدكتور عبد الرازق دسوقي، إلى حرص الدولة المصرية، بالاهتمام بالتعليم باعتبارها القضية الأولي للجمهورية الجديدة، وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لكل الخريجين لتحقيق أعلي مستوي من المهارة والمعرفة، ليصبح الخريج مناسب لسوق العمل على المستوي المحلي والإقليمي والدولي.

كما أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص الجامعة بالاهتمام بالأنشطة الطلابية لبناء شخصية سوية لتخريج الطلبة فى أبهي صورة تنفيذاً للتوجيهات السياسية، لتوسيع مدارك الطلبة حول كيفية ملء وقت الفراغ بما يلبي مختلف حاجاتهم وينمي مهاراتهم أو خبراتهم للمساهمة في تفتح قدراتهم الإبداعية المختلفة، وترسيخ المبادئ والقيم الجيدة لدى الطالب الجامعي بما يحقق تقدم وتطور المجتمع، وتعزيز قدرات الطالب على الانسجام والتفاعل مع البيئة التي ينتمي لها.

كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ جامعات أخبار كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين

5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين

الرئيسان السيسي

الرئيس السيسي يقرر زيادة المعاشات 15% اعتبارًا من أول يوليو 2025

مجلس الوزراء

تعديل في قانون التأمينات والمعاشات.. الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة

أرشيفية

بسبب رسوبه ومرض شقيقته.. طالب طب يقفز من الطابق الـ 11 في المعادي

طارق النبراوي نقيب المهندسين

غضب عارم ضد النقيب.. المهندسين تقرر منح عضويتها للحاصلين على دبلوم صنايع

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس صناعي وتجاري .. ترقبوها هنا

وسام ابو علي

بعد تلقيه عروضا مغرية.. وسام أبو علي يرحب بالرحيل عن الأهلي بشرط

ترشيحاتنا

سلطة الرنجة

بتزود الذكاء والتركيز.. اعرفي طريقة عمل سلطة الرنجة بالبطاطس

قشر الليمون

يعالج أمراضا عديدة أبرزها الحصوات.. اكتشف فوائد قشر الليمون

تحسن التنفس

عشبة غير متوقعة تحسن التنفس وتعالج عسر الهضم

بالصور

فوائد المانجو للبشرة وللشعر مذهلة..تعرف عليها

فوائد المانجو للبشرة وللشعر
فوائد المانجو للبشرة وللشعر
فوائد المانجو للبشرة وللشعر

لغذاء صحى.. دجاج مشوي بالليمون والكزبرة مع سلطة الأفوكادو والأرز

دجاج مشوي بالليمون والكزبرة مع سلطة الأفوكادو والأرز.
دجاج مشوي بالليمون والكزبرة مع سلطة الأفوكادو والأرز.
دجاج مشوي بالليمون والكزبرة مع سلطة الأفوكادو والأرز.

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

طريقة السلطة المكسيكية الباردة

طريقة السلطة المكسيكية الباردة
طريقة السلطة المكسيكية الباردة
طريقة السلطة المكسيكية الباردة

فيديو

مانويل جوزيه

لم أكن لأكمل 3 شهور مع الأهلي.. مانويل جوزيه يعترف: كنت أنوي الهرب

الفنان إدوارد

إدوارد: المخرج محمد سامي استفزني في مسلسل إش إش| فيديو

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

وفاة عماد محرم

رحيل الفنان عماد محرم عن عمر 74 عاما بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد