رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل تخريج طلاب التربية النوعية .. صور

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، حفل تخريج دفعة عام 2025 لطلبة كلية التربية النوعية بالجامعة، بمسرح قاعة المؤتمرات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة السابق للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نجلاء الأشرف، عميد كلية التربية النوعية، وبحضور عمداء الكليات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

قال رئيس جامعة كفر الشيخ، يسعدني ويشرفني بالنيابة عن أسرة جامعة كفر الشيخ أن نرحب بضيوف الجامعة وأولياء الأمور، فى درة التاج للجامعات المصرية جامعة كفر الشيخ، موجهاً الشكر لأسرة كلية التربية النوعية على إقامة هذا الحفل الكريم للاحتفال بتخريج دفعة جديدة لطلبة الكلية.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة مفخرة الجامعات المصرية كلها، وكلية التربية النوعية من الكليات الرائدة على المستوي المحلي والاقليمي والدولي، ولكم أن تفخروا أن أبناءكم تخرجوا في كلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ.

كما أشار الدكتور عبد الرازق دسوقي، إلى حرص الدولة المصرية، بالاهتمام بالتعليم باعتبارها القضية الأولي للجمهورية الجديدة، وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لكل الخريجين لتحقيق أعلي مستوي من المهارة والمعرفة، ليصبح الخريج مناسب لسوق العمل على المستوي المحلي والإقليمي والدولي.

كما أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص الجامعة بالاهتمام بالأنشطة الطلابية لبناء شخصية سوية لتخريج الطلبة فى أبهي صورة تنفيذاً للتوجيهات السياسية، لتوسيع مدارك الطلبة حول كيفية ملء وقت الفراغ بما يلبي مختلف حاجاتهم وينمي مهاراتهم أو خبراتهم للمساهمة في تفتح قدراتهم الإبداعية المختلفة، وترسيخ المبادئ والقيم الجيدة لدى الطالب الجامعي بما يحقق تقدم وتطور المجتمع، وتعزيز قدرات الطالب على الانسجام والتفاعل مع البيئة التي ينتمي لها.