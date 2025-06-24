انهيار جزئي لعقار غير مأهول بالسكان في كفر الشيخ.. صور

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، انهيار أجزاء من عقار قديم وغير مأهول بالسكان بمدينة فوة دون أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

بدأت التفاصيل، عندما تلقت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، إخطارًا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوة برئاسة اللواء محمد عمار، رئيس مركز ومدينة فوة بحدوث انهيار جزئي لعقار قديم.

على الفور، انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى موقع العقار، وتبين أنه غير مأهول بالسكان، ولم يحدث أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وجه اللواء محمد عمار، رئيس مركز ومدينة فوة، إدارة الشؤون الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فوة؛ لإجراء المعاينة اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك حفاظاً على الأرواح.

وقال شهود عيان، لـ«صدى البلد» إن الحادث تسبب في تهشم سيارة كانت أسفل العقار الذي تعرض للانهيار، ولم يسفر عن حدوث أي إصابات أو خسائر بفضل الله.