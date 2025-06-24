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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة مكبرة لإزالة التعديات في كفر الشيخ .. صور

إزالة تعديات
إزالة تعديات
محمود زيدان

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم حملة مكبرة، استهدفت تنفيذ قرارات الإزالة لعدد من التعديات المقامة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

جاء ذلك بإشراف ومتابعة المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وبقيادة اللواء عبد الحليم فايد، نائب مدير الأمن، والعقيد أحمد الجمل، مأمور مركز كفر الشيخ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ عدد من قرارات الإزالة للتعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، على مساحة تقدر بفدان ونصف تقريبًا.

وشهدت الحملة متابعة ميدانية من نواب رئيس المدينة لشؤون القرى: عبود الصيفي، وعبد المحسن عبد اللطيف، وهاني الجميل، ومحمد عبد السلام، رئيس قرية إسحاقة، ومحمد توفيق، رئيس قرية الحمراوي، وعدد من رؤساء القرى بمركز كفر الشيخ.

وتواصل محافظة كفر الشيخ، جهودها في تنفيذ الموجة السادسة والعشرين بكل حزم، في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي لأي تعديات أو مخالفات في مهدها، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزارة التنمية المحلية.

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