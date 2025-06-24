الناجح يرفع إيده.. الأولى بإعدادية كفر الشيخ: لكل مجتهد نصيب.. صور

عمت الفرحة والسعادة الغامرة على منزل الطالبة لجين أحمد العدوي الحاصلة على المركز الأول مكرر في الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، بتحقيقها مجموع 279.5 درجة.

وعبرت «لجين» عن سعادتها وفرحتها الغامرة عقب تلقيها اتصالاً من محافظ كفر الشيخ وتهنئتها بحصولها على المركز الأول بالشهادة الإعدادية، مؤكدة أن أسرتها كانت تدعمها وتحفزها من أجل التفوق والنبوغ.

وأشارت إلى أنها كانت تذاكر طوال العام الدراسي وكانت حريصة على تنظيم الوقت وأنها مؤمنة بمقولة "لكل مجتهد نصيب"، وأن الإنسان عليه الاجتهاد والسعى في كل أموره حتى يتحقق كل ما يصبو إليه.