بنسبة نجاح 80.17%.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

أعلنت محافظة كفر الشيخ، منذ قليل، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2024-2025م، بنسبة نجاح 80.17%، يمكنكم الاطلاع على النتيجة من هنا.

كما اعتمدت نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 94.22%، ونتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 100%، وكذلك نتيجة الشهادة الإعدادية لمدارس النور للمكفوفين بنسبة 100%.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 66 ألفًا و291 طالبًا وطالبة، تغيب منهم 515 طالبًا وطالبة، حضر منهم الامتحانات 65 ألفًا و776 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 80.17%.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتورة غادة النحاس، مدير عام التعليم العام، وجلال فوزي، رئيس لجنة النظام والمراقبة، والمهندس صلاح حسنين، مسؤول قواعد البيانات المركزية، وأحمد أبو الفتوح، مدير التعليم الإعدادي، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وجه محافظ كفر الشيخ التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين وأسرهم، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا في المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار لمستقبل أكثر ريادة.