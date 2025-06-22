استكمال رصف شارع الاستاد الرياضي بمدينة كفر الشيخ.. صور

تتواصل أعمال الرصف الجارية بشارع الاستاد الرياضي بمدينة كفرالشيخ، بطول 485 مترًا وعرض 20 مترًا، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025.

يُشرف على تنفيذ الأعمال المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، ويرافقه كل من خضراوي محمد خضر، رئيس حي شرق، وحسام عطية، نائب رئيس المدينة، وذلك لضمان الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية، وجودة الخامات المستخدمة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، في وقت سابق، أن قطاع الطرق من أبرز أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، نظرًا لأثره المباشر في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقد وجّه المحافظ بسرعة إنجاز الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، مع اتخاذ الإجراءات التي تسهّل حركة المرور، خاصة أن شارع الاستاد يُعد محورًا حيويًا يربط بين مؤسسات تعليمية ورياضية وسكنية مهمة.

كما شدد على متابعة الأعمال من خلال تقارير فنية دقيقة، مع وضع بطاقة تعريفية على كل مشروع تتضمن بيانات التنفيذ ونسب الإنجاز ومدة التنفيذ، تعزيزًا لمبادئ الشفافية والرقابة.