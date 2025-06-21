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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير العمل: دورات مجانية لتعليم ممرضات كفر الشيخ اللغة الألمانية.. صور

وزير العمل في كفر الشيخ
وزير العمل في كفر الشيخ
محمود زيدان

وجه محمد جبران، اليوم السبت، بتنظيم دورات تدريبية لتأهيل ممرضات محافظة كفر الشيخ على اللغة الألمانية، بالتعاون مع "المحافظة"، وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل الألمانية من هذه المهنة.

 كما أعلن الوزير جبران، عن تخصيص 11 ماكينة خياطة وتفصيل وتسليمها إلى خريجات دورة تدريبية حالية في هذا المجال؛ لدعمهن على إقامة مشروعات صغيرة. 

جاء ذلك خلال ختام وزير العمل، زيارته اليوم إلى محافظة كفر الشيخ، وأثناء تفقده مبنى مديرية العمل بالمحافظة، وذلك بعد تطويره وتجهيزه بكافة الإمكانات ورفع كفاءة بنيته التحتية وربط شبكة معلوماته بمنظومة التحول الرقمي بالوزارة؛ ليقدم الخدمات بشكل لائق وكريم للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الوزير، خلال جولته التفقدية، أن هناك خطة تقوم الوزارة بتنفيذها على أرض الواقع تتمثل في تطوير البنية التحتية والمعلوماتية بكافة المديريات، موجهاً العاملين بالمديرية على تكثيف الجهود والعمل من أجل خدمة أفضل للمواطنين.

 وفي سياق متصل، تفقد الوزير ومحافظ كفر الشيخ، وحدة التدريب المهني المتنقلة المتواجدة أمام مقر "المديرية" والتي تقوم خلال هذه الأيام بتقديم دورة تدريبية مجانية عبر مهنة الخياطة والتفصيل.

 وأوضح الوزير أن هذه "الوحدة" جزء من منظومة مراكز ووحدات التدريب الثابتة والمتنقلة المنتشرة في ربوع الجمهورية، وتعمل في نطاق المبادرات الرئاسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين وإعداد الشباب لسوق العمل وتنمية مهاراته.

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