كفر الشيخ خامس الجامعات المصرية في تصنيف التايمز البريطاني .. تفاصيل

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، عن ظهور الجامعة في المركز 601-800 عالميا للعام الثالث على التوالى في تصنيف التايمز البريطاني لأهداف التنمية المستدامة والذي يصدر سنويا لعدد 2300 جامعة عالمية من 130 دولة، وعلى المستوى المحلى جاءت جامعة كفر الشيخ فى المركز الخامس من بين 51 جامعة مصرية مدرجة في هذا التصنيف لعام 2025.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة حصلت على المركز 201-300 عالميا فى أهداف التنمية المستدامة (السلام والعدل والمؤسسات القوية- الحد من الانبعاثات- الحياة والارض – الحياة تحت الماء – مدن ومجتمعات محلية مستدامة)، كما جاءت الجامعة فى المركز 301-400 عالميا فى اهداف ( القضاء على الجوع – المياة النظيفة).

وأضاف وجاءت أيضاً فى المركز 401-500 عالميا فى الاهداف ( علوم الحياة – العلوم الفيزيائية – الاستهلاك والانتاج – العمل المناخى – طاقة نظيفة وباسعار معقولة – الصناعة والابتكار والبنية التحتية – القضاء على الفقر) والمركز 501-600 عالميا فى هداف الهندسة، والمركز 601- 800 فى اهداف (الصحة الجيدة – المساواة بين الجنسين – علوم الحاسب الآلى)، ويرجع هذا التقدم الذي أحرزته الجامعة لاتخاذ إدارة الجامعة للعديد من الإجراءات التصحيحية الخاصة بهذا الشأن.