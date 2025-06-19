إزالة 9 تعديات بأملاك الدولة والأراضي الزراعية في كفر الشيخ .. صور

واصلت محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمركز كفرالشيخ.

أسفرت الحملة التي جاءت تحت إشراف اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، عن تنفيذ 9 قرارات إزالة على مساحة 7.5 قيراط، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، التصدي لأي تعدٍ بكل حسم وعدم السماح بأي تقاعس، مشيرًا إلى أن حملات الإزالة مكثفة ومتتالية لتطبيق القانون والحفاظ على هيبة الدولة وحماية الرقعة الزراعية.