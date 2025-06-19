تعاون بين جامعة كفر الشيخ وفلوريدا الأمريكية لاستحداث أصناف من الفراولة والتوت

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور فهيم البرعي قورة مدير البرنامج الدولي لزراعة الفراولة بجامعة فلوريدا الأمريكية والأستاذ بقسم النبات كلية الزراعة جامعة الزقازيق وزميل الدراسة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وصرح رئيس جامعة كفر الشيخ، بأن الزيارة تأتي في إطار الاهتمامات البحثية المشتركة في مجال البحث العلمي لاستحداث وتربية أصناف جديدة من الموالح والفراولة والتوت البري والتوت الأسود، والزراعة المستدامة للوقوف على أوجه التعاون المستقبلية بين الجانبين.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن اللقاء تناول بحث سبل التعاون والتدريب الذي يختص بتنمية الزراعة للارتقاء بالمستوى العلمي لطلبة الجامعة وإجراء البحوث الخدمية المختلفة التي تخدم قطاع الزراعة لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي والدولي من خلال الاعتماد على أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية في الزراعة والتي تتواكب مع المتطلبات العلمية الحديثة والذي يعود بالنفع على خدمة المجتمع المحلي، معرباً عن تقديره لتعاون العديد من الهيئات والمؤسسات، مؤكداً أهمية التواصل معها تحقيقاً لرؤية مصر 2030 بتشجيع التعاون الدولي والتنمية المستدامة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور فهيم البرعي قورة مدير البرنامج الدولي لتربية الفراولة بجامعة فلوريدا، عن سعادته بهذا اللقاء، وأشاد بدور الجامعة البحثي والتعليمي وخدمة المجتمع، متمنياً للجامعة وقيادتها كل التوفيق في تحقيق مراكز متقدمة على الصعيدين المحلي والعالمي.

وأشار الدكتور فهيم البرعي قورة، أنه خلال اللقاء جرى بحث أوجه التعاون بين كلية الزراعة والبرنامج الدولي لتربية الفراولة بجامعة فلوريدا الأمريكية، للوقوف على مدى التقدم العلمي بالجامعة، وكذلك التعرف على إمكانيات الجامعة، وبحث سبل التعاون المستقبلي في مجال إعداد وتدريب الطلبة والخريجين.