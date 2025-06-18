جامعة كفر الشيخ تحقق مراكز متقدمة بتصنيف يو إس نيوز الأمريكي لعام 2025

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن تحقيق الجامعة إنجازًا جديدًا في التصنيفات الدولية وتقدمها على المستوي العالمي والأفريقي والمحلي.

وظهرت الجامعة في المركز 518 عالميًا في تصنيف يو إس نيوز U.S. News الأمريكي لعام 2025، وحصلت على المركز 17 على مستوى الجامعات الأفريقية، والمركز التاسع على مستوى الجامعات المصرية.

كما صرّح رئيس جامعة كفر الشيخ، بأن الجامعة ظهرت في 9 تخصصات رئيسية ضمن التصنيف؛ ففي تخصص العلوم الزراعية جاءت الجامعة في المركز 367 عالميًا، وفي تخصص البيولوجيا والكيمياء الحيوية احتلت المركز 237 عالميًا.

وتابع: وحققت في الكيمياء المركز 637، أما في علوم الحاسب فحققت المركز 620، وفي الهندسة جاءت في المركز 267، كما احتلت المركز 387 في مجال البيئة والبيئة الإيكولوجية، والمركز 582 في علوم المواد، وحققت المركز 211 في علم الأدوية والسموم، كما جاءت في المركز 62 عالميًا في مجال علوم النبات والحيوان.

وقدّم الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، التهنئة لمنسوبي الجامعة على هذا الإنجاز الجديد، معربًا عن سعادته بتقدم الجامعة في التصنيفات الدولية.

وأكد حرص الجامعة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للارتقاء بترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية، وتطبيق مبدأ المرجعية الدولية، الذي يُعد من أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.