تحرير 112 محضرًا ضد المخابز البلدية المخالفة في كفر الشيخ

شنت مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، حملة مكبرة استهدفت متابعة المخابز البلدية بمختلف مدن وقرى المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 68 محضر نقص وزن، و21 محضر نظافة ومحضرين لعدم مطابقة المواصفات، و9 محاضر عدم إعلان، و9محاضر عدم إعطاء بون صرف، و3 محاضر تصرف.

أكد المحاسب عادل الهابط، وكيل الوزارة، استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والجهات المعنية وذلك لضمان جودة الخبز المدعم المقدم للمواطنين.