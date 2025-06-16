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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يتسلم المشروعات التدريبية لطلاب الإعلام.. صور

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
محمود زيدان

التقى الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بالدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب بالجامعة، والدكتورة سميرة موسى، مدرس الصحافة بقسم الإعلام بكلية الآداب، وذلك لتقديم نسخ من المشروعات التدريبية لطلبة الفرقة النهائية شعبة الصحافة بقسم الإعلام. 

وشملت هذه النسخ ثلاث مجلات صحفية متنوعة، هي مجلة "نجوم الملاعب" المتخصصة في الرياضة، ومجلتا "بصمة" و "رؤية" كمجلات عامة متنوعة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وأشاد، رئيس جامعة كفر الشيخ، بتميز الطلبة وامتلاكهم مهارات وخبرات تمكنهم من ممارسة العمل بكافة مجالات الإعلام باستخدام أحدث التقنيات التي تتواكب مع المستجدات العالمية والتكنولوجية.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ على أهمية مثل تلك التدريبات العملية، التي تعتبر جزءًا مهمًا من الجانب الدراسي، ومنها يتم إنتاج مشاريع تخرج تطبيقية، وهي أهم متطلبات اجتياز السنة النهائية والتخرج بالتقدير المأمول للطالب، وتحتاج هذه المشاريع إلى مجهود وفكر مبدع لتقديم أفكار متميزة تخدم البيئة والمجتمع.

وتابع: كما أنها تسهم في إتاحة الفرصة أمام الطلبة لتطبيق ما تم دراسته في الميدان الحيوي، والتعرف على أخلاقيات المهنة والعمل ضمن فريق واحد، وذلك لتأهيل الخريج قبل الانطلاق إلى الحياة العملية ليصبح عنصرًا فعالًا في مختلف المجالات العلمية والعملية والبحثية.

من جانبه، أعرب الدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب بالجامعة، عن سعادته بالمشروعات قائلاً: "فخور بما قدمه أبنائي الطلبة من عمل مهني يعكس مستوى عاليًا من الاحترافية والاهتمام".

وأوضح أن هذه النماذج تؤكد أن قسم الإعلام قادر على إعداد صحفيين حقيقيين قادرين على المنافسة في سوق العمل، موجهًا الشكر لرئيس جامعة كفر الشيخ على دعمه المتواصل للعملية التعليمية والمشروعات البحثية والطلابية.

كفر الشيخ جامعات جامعة كفر الشيخ قسم الإعلام طلاب الإعلام

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