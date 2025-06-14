وكيل تعليم كفر الشيخ: تهيئة الأجواء المناسبة لطلاب الثانوية العامة

عقد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مساء اليوم، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء لجان الامتحانات على مستوى المحافظة؛ لاستعراض التعليمات الوزارية النهائية المنظمة لسير أعمال الامتحانات، ووضع آليات تنفيذية تضمن الالتزام والانضباط داخل اللجان، مع شرح تفصيلي للأساليب الإدارية والفنية لإدارة لجان الثانوية العامة، في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025م.

جاء ذلك بحضور غادة النحاس، مدير عام التعليم العام، وفرج رياض، مدير إدارة شئون الطلاب والامتحانات، وعمرو عبادة، رئيس مركز توزيع الأسئلة، ومديري الإدارات التعليمية.

وأكد وكيل الوزارة، ضرورة الالتزام التام بكافة التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير الأجواء الهادئة والآمنة للطلاب داخل اللجان، مع مراعاة تحقيق العدالة الكاملة والشفافية في التعامل مع جميع الطلاب، لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل وفقًا لجهده.

وشدَّد وكيل الوزارة، على أنه سيتم التعامل بكل حزم مع أي محاولات للإخلال بالنظام داخل اللجان، مؤكدًا على تكثيف إجراءات التفتيش داخل وخارج اللجان، وعدم السماح مطلقًا باصطحاب أي أجهزة إلكترونية مع الطلاب، وعلى رأسها الهواتف المحمولة أو أي وسيلة قد تُستخدم في الغش، تنفيذًا للتعليمات الوزارية الصارمة في هذا الشأن.

وأشار إلى أن المديرية استكملت جميع الاستعدادات الخاصة بالامتحانات، منها تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين، وتوفير وسائل الراحة لهم، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، ورفع أية إشغالات أو معوقات تعكر صفو اللجان.