وكيل تموين كفر الشيخ: 115 مليون جنيه متوسط صرف السلع شهريًا .. صور

تفقد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، المحاسب عادل الهابط، اليوم السبت، مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة بالمحافظة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، والدكتور شريف فاروق، ووزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمتابعة موقف السلع الاستراتيجية والحالة التموينية.

وحرص وكيل الوزارة، خلال الزيارة، على الاطمئنان على أرصدة السلع الاستراتيجية ومتابعة عملية الصرف للبقالين التموينيين ومنافذ مشروع "جمعيتي" التابعة للشركة، مشيرًا إلى أن متوسط صرف السلع التموينية شهريًا يقدر بنحو 115 مليون جنيه لأبناء المحافظة.

ولفت وكيل الوزارة إلى أنه حتى اليوم جرى صرف 85% من مقررات الشهر الحالي للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية، مؤكدًا أن متوسط كفاية السلع الاستراتيجية التموينية يكفي لأكثر من ستة أشهر.

وأشار إلى استعاضة الكميات المنصرفة يوميًا وعدم وجود أي عجز أو نقص في أي سلعة، فجميع السلع متوفرة، مصيفًا أن هناك متابعة يومية لتلك الأرصدة يتم عرضها على وزير التموين والتجارة الداخلية.