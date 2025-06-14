بروتوكول تعاون بين جامعة كفر الشيخ والمراكز الطبية المتخصصة.. صور

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة كفر الشيخ وأمانة المراكز الطبية المتخصصة (مستشفى بلطيم التخصصي)، وذلك في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وبرامج التدريب.

وقام بتوقيع البروتوكول الدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بكفر الشيخ، والدكتور محمد صبري مدير مستشفى بلطيم التخصصي.

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار توطيد أواصر الثقة المتبادلة بين جامعة كفر الشيخ ووزارة الصحة والسكان، وانطلاقًا من تنفيذ السياسات الصحية السليمة بالدولة المصرية وحرصهما على التكامل والتعاون بكفاءة وفاعلية بين كافة قطاعات الدولة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالتكامل بين مستشفيات وزارة الصحة والسكان المطورة والمنشأة حديثًا وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة بكليات الطب الحكومية والأهلية لتحسين جودة الخدمة الصحية التي تقدم للمواطن المصري والخدمات التعليمية وحرصًا على خدمة المرضى بمحافظة كفر الشيخ والمترددين على مستشفى بلطيم التخصصي.

وأشار إلى أن البرتوكول يهدف إلى حسن مستوى أداء الخدمة الصحية والعلاجية بها والتعاون في مجال التشغيل والبحث العلمي وتنمية المهارات الطبية والفنية وتقديم خدمات طبية وعلاجية تشخيصية متميزة للمرضى المترددين على المستشفى من أجل زيادة ورفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بمستشفى بلطيم التخصصي وبما يحقق رضا المريض وللصالح العام.

ومن جانبه، أشار الدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن الغرض من هذا البروتوكول هو إقامة تعاون مباشر بين مستشفى بلطيم التخصصي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وبين كلية الطب جامعة كفر الشيخ في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وبرامج التدريب ذات الاهتمام المشترك حرصًا على تقديم خدمات علاجية وتشخيصية بمستوى طبي متميز وتعليم وتدريب الكوادر الطبية بمستشفى بلطيم التخصصي وذلك لتقديم خدمات طبية متميزة داخل المستشفى حرصًا على مصلحة المرضى.