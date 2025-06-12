وكيل تعليم كفر الشيخ يعقد اجتماعا مع أعضاء مركز أسئلة الثانوية العامة

عقد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الخميس، اجتماعًا مع أعضاء مركز أسئلة الثانوية العامة، لمتابعة تطبيق كافة التعليمات، والإجراءات المشددة، لإجراء امتحانات الثانوية العامة، في ضوء توجيهات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

جاء ذلك بحضور عمرو عبادة رئيس مركز توزيع الأسئلة، وعدد من القيادات التعليمية.

ووجه «جودة» بضرورة الالتزام والانضباط داخل اللجان والتواجد مبكرًا والالتزام بالوقت المحدد لفتح صناديق الأسئلة، وتنفيذ كافة التعليمات واتباع القواعد المنظمة لأعمال سير امتحانات الثانوية العامة.

وأكد وكيل الوزارة، أنه سيتابع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية انتظام سير الامتحانات وربطها بغرف العمليات بالإدارات التعليمية للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس، والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يُعكر صفو الامتحانات.