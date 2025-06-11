اختتام برنامج تدريبي لتعزيز جودة العمليات والتخدير بجامعة كفر الشيخ

اختُتمت فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بسياسات وإجراءات العمليات الجراحية والتخدير، والذي عُقد على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 144 طبيبًا و 285 من أعضاء هيئة التمريض بأقسام الجراحة والتخدير.

يأتي ذلك في إطار سعي مستشفى كفر الشيخ الجامعي لتعزيز ثقافة الجودة وتطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة.

وجاء تنفيذ هذا البرنامج تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور جمال شمس مدير المستشفى الرئيسي.

صرح رئيس جامعة كفر الشيخ، بأن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار خطة مستشفى كفر الشيخ الجامعي نحو رفع كفاءة وتأهيل الكوادر الطبية والتمريضية والالتزام بتطبيق أفضل معايير الجودة والسلامة بما يتماشى مع السياسات والإجراءات المعتمدة وتماشيًا مع متطلبات الاعتماد.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن محاور البرنامج تضمنت تقديم شرح تفصيلي لكافة السياسات الجراحية ومناقشة أبرز النقاط والمحاور لضمان التطبيق الفعّال والآمن داخل غرف العمليات والأقسام الجراحية بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية وتحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة للمرضى.

ومن جانبه، أشار الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى أنه قد تولى فريق وحدة التدريب والتعليم الطبي المستمر بالمستشفى مسؤولية الإعداد والتنسيق والتنظيم الكامل لهذا البرنامج التدريبي برئاسة الدكتورة بسمة غنيم مدير وحدة التدريب والتعليم الطبي المستمر بينما قامت وحدة ضمان الجودة بشرح وتفسير السياسات والإجراءات.

جدير بالذكر أن تلك البرامج يتم عقدها بصورة دورية للوصول إلى مستهدف 100% تدريب مقدمي الخدمة الصحية وتعديل كل السياسات والممارسات الصحية لمواكبة متطلبات الجودة.