توريد 223 ألفًا و157 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

أعلنت مديرية التموين بكفر الشيخ، اليوم، عن توريد 223 ألفًا و157 طن قمح من الأقماح المحلية منذ بداية التوريد لموسم 2025 وحتى صباح اليوم.

جاء ذلك من خلال 26 موقعًا تابعًا للجهات المسوقة، والتي تشمل الشركة المصرية للصوامع والتخزين، والبنك الزراعي المصري، وقطاع مطاحن كفر الشيخ، ومطاحن الإسكندرية، وجهاز مستقبل مصر.

وأشار المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسته لمتابعة المواقع وتذليل أي عقبات قد تواجهها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ.

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين في المواعيد المقررة.