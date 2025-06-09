رفع 350 طن قمامة في رابع أيام عيد الأضحى بمدينة كفر الشيخ

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ تنفيذ حملات مكثفة لرفع كفاءة النظافة العامة والتجميل بكافة الأحياء والشوارع والميادين.

وفي سياق متصل، تابع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، جهود فريق العمل بجهاز النظافة بحي شرق وغرب كفر الشيخ، والتي أسفرت عن رفع 350 طنًا من المخلفات والقمامة والأتربة من عموم شوارع مدينة كفر الشيخ.

ووجه رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ باستمرار العمل بمنظومة النظافة العامة في المنتزهات، والمسطحات الخضراء، والأماكن المفتوحة، والميادين بحي شرق وغرب المدينة، لاستمرار استقبال المواطنين في أيام عيد الأضحى المبارك.

أكد رئيس المركز والمدينة أن جهاز النظافة يعمل على مدار اليوم، مضيفًا أن الوحدة المحلية بكفر الشيخ مستمرة بالحفاظ على المظهر الجمالي العام لمدينة كفر الشيخ، والعمل على مدار اليوم لرفع حاويات القمامة وأماكن التجميع أولًا بأول.

تأتي هذه الأعمال بإشراف خضراوي خضر، رئيس حي شرق، وإبراهيم خليفة، رئيس حي غرب، وطارق الفحام، وعبد الخالق أبو عيدة، مساعدي رئيس حي شرق وغرب لشئون النظافة والتجميل.