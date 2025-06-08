بالأسماء.. تشكيل هيئة دفاع في قضية مقـ.تل محامي كفر الشيخ

أعلنت نقابة المحامين بكفر الشيخ اليوم عن تشكيل هيئة دفاع قوية في قضية أحمد محمد عبد الحميد، المحامي بكفر الشيخ، بهدف تحقيق القصاص العادل من الجناة -على حد وصفهم- وذلك بناءً على تكليف من عبد الحليم علام، نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب.

أعضاء هيئة الدفاع

وفقاً للبيان الصادر عن نقابة المحامين بكفر الشيخ، تضم هيئة الدفاع نخبة من كبار المحامين يرأسها الأستاذ فراج فتوح زعفان (المحامي بالنقض ونقيب محامين كفر الشيخ).

وتضم الهيئة في عضويتها كلاً من الأساتذة: محسن لطفي (المحامي بالنقض وأمين صندوق النقابة العامة وعضو محكمة استئناف طنطا عن النقابة العامة)، سعيد العبسي (المحامي بالنقض والأمين العام لنقابة محامين كفر الشيخ)، سامي الغنام (وكيل نقابة محامين كفر الشيخ ونقيب محامين بندر كفر الشيخ)، أحمد عاشور (المحامي بالنقض)، محمد الأجرود (المحامي بالنقض)، عبد الفتاح قنديل (المحامي بالنقض)، عادل الكيلاني (المحامي بالنقض)، أحمد جاد الرب (المحامي بالنقض)، إبراهيم المنسي (المحامي بالنقض)، السيد جمال جمعة (المحامي بالنقض)، تامر عبد الكريم (المحامي بالنقض)، علي شمس (المحامي بالنقض)، ومصطفى محمود (المحامي بالنقض).

دعم النقابة الكامل

وأشار نقيب المحامين بكفر الشيخ إلى أن تشكيل هذه الهيئة تأكيد على دعم النقابة الكامل لأسرة الفقيد وزملائه، وسعيها الحثيث لضمان تحقيق العدالة الناجزة في هذه القضية.

وتابع، كما ترحب هيئة الدفاع بمشاركة أي من الزملاء والزميلات المحامين الراغبين في الانضمام إلى فريق الدفاع، تقديراً لجهودهم ودعماً للقضية.

وفي سياق متصل، تتقدم نقابة المحامين بكفر الشيخ بخالص العزاء لأسرة الشهيد أحمد محمد عبد الحميد وجميع محامين كفر الشيخ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.