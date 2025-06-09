تعليم كفر الشيخ: لا شكاوى في امتحانات الدبلومات الفنية

تابع الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم، امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية، من خلال غرفة العمليات بالمديرية، والتواصل مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، إضافة للتواصل المستمر بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية.

وقال وكيل الوزارة، إن 32452 طالبًا وطالبة أدوا امتحانات الدبلومات الفنية، بأداء امتحان مادة التخطيط وإدارة الإنتاج للتعليم الصناعي، ومادة محاصيل الحقل للتعليم الزراعي، ومادة إدارة فندقية للتعليم الفندقي، ومواد تجارية للتعليم التجاري، في 121 لجنة منتشرة بـ 13 إدارة تعليمية.

وأشار إلى أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية أي مخالفات.