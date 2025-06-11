كفر الشيخ .. إصلاح كسر مفاجئ بخط المياه الرئيسي بقرية منية مسير

استجابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمدينة مسير، اليوم الأربعاء، لشكوى أهالي قرية منية مسير بشأن انقطاع مياه الشرب.

وعقب تلقي الاستغاثة، انتقلت الفرق الفنية إلى موقع الشكوى، وتبين وجود كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي المغذي للقرية، وقد تم التعامل معه على الفور، والانتهاء من أعمال الإصلاح خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

كما كشف الفحص الفني عن وجود عدد من الوصلات المنزلية غير القانونية، التي أثرت بشكل مباشر على ضغط المياه داخل الشبكة، ما تسبب في ضعف أو انقطاع الخدمة عن بعض المنازل، وقد تم التعامل مع هذه التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان استقرار الخدمة وعدم تكرار المشكلة مستقبلاً. كما تم رفع القدرة التشغيلية لمحطة مياه مسير ومحطة مياه (مسير العبد).

ويجري الآن ضخ المياه تدريجيًا إلى كافة المناطق المتأثرة، وسط متابعة دقيقة من الفرق الفنية بشركة المياه للتأكد من انتظام الخدمة واستقرارها، كما تم الدفع بسيارات مياه نقية إلى المناطق التي قد يتأخر وصول الخدمة إليها مؤقتًا.