وكيل تعليم كفر الشيخ يوجه بالدقة في تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ اليوم الخميس، أعمال كنترول الشهادة الإعدادية العامة والمهنية، بمدرسة الوحدة العربية التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أعمال تصحيح أوراق الطلاب، ورصد الدرجات بقطاعات شرق كفر الشيخ، ودسوق، والحامول، والتقى بالمصححين لكل المواد، ووجههم بالتأني والدقة في عملية رصد الدرجات، لينال كل طالب حقه، محذرًا من الوقوع في الأخطاء وبخس الطلاب حقوقهم.

جاء ذلك بحضور هاني حمدان، مدير غرفة عمليات بالمديرية، وجلال فوزي، رئيس لجنة النظام والمراقبة، والمهندس صلاح حسنين، مسؤول قواعد البيانات المركزية، ومصباح عسكر، مدير إدارة المتابعة، وفرج رياض، مدير إدارة شؤون الطلبة.

يذكر أن 66 ألفًا و200 طالب وطالبة، أدوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في 349 لجنة، وجارٍ تصحيح الأوراق بـ 3 قطاعات حسب الإدارات التابعة لتلك القطاعات، وكنترولات كفر الشيخ تم توزيعها على 3 قطاعات، القطاع الأول قطاع كفر الشيخ، ويشمل 5 إدارات تعليمية: "إدارة شرق كفر الشيخ، وإدارة غرب كفر الشيخ، وإدارة سيدي سالم، وإدارة الرياض، وإدارة سيدي غازي"، وقطاع دسوق ويشمل 4 إدارات تعليمية: "إدارة دسوق التعليمية، وإدارة قلين التعليمية، وإدارة فوه، وإدارة مطوبس"، والقطاع الثالث قطاع الحامول ويشمل 4 إدارات تعليمية: "الحامول، بيلا، بلطيم، والبرلس".