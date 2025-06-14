محافظة كفر الشيخ تصدر بيانا هاما بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء

وجهت محافظة كفر الشيخ نداءً هامًا وعاجلاً إلى مواطنيها، مطالبة إياهم بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة وتأثيرها على إمدادات الطاقة.

يأتي هذا التنويه استجابة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بعدم فصل الكهرباء، مع التأكيد على أهمية الالتزام بإجراءات الترشيد لضمان استمرارية الخدمة لجميع المواطنين.

أوضحت المحافظة أن هذه التحديات تنبع من تأثر إمدادات الطاقة نتيجة إغلاق خطوط الغاز القادمة من الشرق، بالإضافة إلى تأخر وصول مراكب التغييز حتى نهاية شهر يونيو 2025.

وناشدت المحافظة أهالي كفر الشيخ، انطلاقًا من شعورهم الوطني ووعيهم المشترك، الالتزام بالإجراءات التالية:

تقليل الإضاءة الخارجية: تخفيض إضاءة واجهات المنازل والمحلات بنسبة لا تقل عن 60%.

إطفاء اللوحات الإعلانية: إطفاء اللوحات الإعلانية ولافتات العيادات والمنشآت والمحلات التجارية خلال الفترة من الساعة 9 مساءً وحتى 12 منتصف الليل.

الالتزام بمواعيد الإغلاق: الالتزام الصارم بمواعيد إغلاق المحلات التجارية والمولات طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

تقليل الإضاءة الداخلية: تخفيض الإضاءة في دور المناسبات وبعض المحلات التجارية أثناء النهار.

المساهمة العامة: المساهمة الفعالة في ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة بشكل عام.