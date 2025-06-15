علي مصطفى أبو سكين أمينًا للجنة الشباب بحزب الجبهة الوطنية كفر الشيخ

أعلن حزب الجبهة الوطنية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء مسعد سكين، أمين الحزب بالمحافظة، عن تعيين علي مصطفى أبو سكين أمينا للجنة الشباب بالحزب في كفر الشيخ، وهذا التعيين يعكس رؤية الحزب، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، في تمكين الشباب وإشراكهم في صناعة القرار، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو دعم الشباب وتفعيل دورهم في التنمية.



من جانبه، عبر علي مصطفى أبو سكين، عن فخره واعتزازه بتكليفه أمينا للجنة الشباب بحزب الجبهة الوطنية بكفر الشيخ ، مؤكدًا على التزامه بالعمل على إطلاق مبادرات شبابية مبتكرة تستهدف خدمة أبناء المحافظة، وتعزيز الوعي السياسي والمجتمعي بين الشباب.

وأضاف أن لجنة الشباب ستعمل على تنظيم فعاليات وورش عمل تهدف إلى صقل مهارات الشباب وتمكينهم اقتصاديًا وسياسيًا، بالتعاون مع أمانة الحزب بالمحافظة.

يُذكر أن حزب الجبهة الوطنية بكفر الشيخ قد بدأ مؤخرًا في تعزيز هيكليته التنظيمية، حيث تم تشكيل عدد من الأمانات واللجان المتخصصة، مع التركيز على ضم الكفاءات الشبابية لدعم رؤية الحزب في خدمة المجتمع المحلي.