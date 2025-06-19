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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لضمان كفاءة الخدمة.. تطهير شبكات الصرف بحي شرق وغرب كفر الشيخ

أعمال تطهير
أعمال تطهير
محمود زيدان

 تابع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال تطهير مشروع الصرف بحي شرق وغرب كفر الشيخ، بجانب أعمال التطهير بقرى مركز كفر الشيخ، بالتنسيق مع شركة المياه والصرف بكفر الشيخ، وذلك لضمان استمرار كفاءة مشروع الصرف.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن فرق العمل الميدانية تواصل جهودها لإزالة الرواسب والمواد العالقة داخل الخطوط والمطابق، وذلك لضمان انسيابية التصريف، والحد من الانسدادات التي قد تتسبب في تجمع المياه أو شكاوى المواطنين.

وأشار رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ إلى أن المتابعة اليومية لأعمال الصيانة تهدف إلى التدخل السريع عند أي طارئ، بما ينعكس إيجابًا على راحة المواطنين ويعزز من كفاءة البنية التحتية الخدمية بالمركز والمدينة.

 تأتي هذه الأعمال تحت إشراف مباشر من خضراوي خضر، رئيس حي شرق، وإبراهيم خليفه، رئيس حي غرب، وعبود الصيفي، وهاني الجميل، ومحسن عبد اللطيف، نواب رئيس المدينة لشئون القرى، وطارق الفحام، وعبد الخالق أبو عيده، مساعدي رئيس حي شرق لشئون النظافة والتجميل، وحسام عطيه، مساعد رئيس حي شرق لشئون الخدمات والمرافق.

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