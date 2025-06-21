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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

غرق طفلين من أسرة واحدة بمصيف بلطيم يفجع القلوب في كفر الشيخ

مصيف بلطيم
مصيف بلطيم
محمود زيدان

سادت الأحزان قرية الشهابية بمحافظة كفر الشيخ؛ لغرق طفلين في عمر الزهور من أسرة واحدة أثناء قضاء إجازة الصيف في شاطئ الفيروز في مصيف بلطيم.

وتحولت القرية الهادئة «الشهابية» إلى سرادق عزاء كبير، واتشحت النساء بالملابس السوداء، بعد أن وقع هذا الحادث الأليم على أسرة وأقارب الطفلين كالصاعقة المدوية، وتحولت الأفراح بالذهاب إلى المصيف وقضاء أسعد الأوقات إلى أتراح وأحزان وفجعية.

ونعى الآلاف من أبناء القرية «عصفوري الجنة» ـ على حد وصفهم ـ عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، داعين لهما بالرحمة والمغفرة وأن يسكنهما الفردوس الأعلى من الجنة، وأن ينزل السكنية والصبر والسلوان على قلب أسرتيهما.

وكان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا يفيد غرق طفلين في مصيف بلطيم، وجرى نقلهما إلى مستشفى بلطيم النموذجي، وتبين أنهما توفيا متأثرين بإصابتهما بإسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وشيع الأهالي جثماني عصفوري الجنة إلى مثواها الأخير وسط حالة من الحزن والألم والفجيعة على فراقهما في غمضة عين.

كفر الشيخ بلطيم مصيف بلطيم

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