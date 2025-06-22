بيطري كفر الشيخ ينظم قافلة شاملة مجانية بقرية خاطر .. الثلاثاء

تنظم مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، بعد غد الثلاثاء، قافلة بيطرية مجانية شاملة بقرية خاطر التابعة لمركز بيلا.

تأتي هذه القافلة تحت إشراف الدكتور إيهاب شكري، وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ، والدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، والدكتور محمد المهدي، مدير إدارة الطب البيطري ببيلا.

وستقدم القافلة خدمات متنوعة تشمل الفحوصات البيطرية، التشخيص، العلاج، والوقاية من الأمراض الشائعة التي قد تصيب الحيوانات.

وتهيب مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ بالمربين وأصحاب الحيوانات في قرية خاطر والقرى المجاورة، الاستفادة من هذه القافلة لضمان صحة حيواناتهم وسلامتها.