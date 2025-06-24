كفر الشيخ.. تحرير 7 محاضر ضد مخابز بيلا المخالفة بسبب نقص الوزن

أسفرت الحملة التموينية التي شنتها إدارة تموين بيلا بمحافظة كفر الشيخ عن تحرير 7 محاضر لمخالفات تموينية متنوعة، جرى ضبطها خلال حملات الرقابة على المخابز البلدية المدعمة، وشملت جميعها 7 محاضر نقص في وزن الرغيف، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

جاء ذلك فى إطار الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، بالاشتراك مع إدارات التموين والصحة الطب البيطرى، تحت إشراف الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا.

في سياق متصل، كلف محافظ كفرالشيخ، جميع الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وفرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خاصةً السلع الإستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بالإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114.