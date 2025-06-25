رئيس جامعة كفر الشيخ يرأس لجنة اختيار عميد كلية التمريض.. صور

ترأس الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اجتماع لجنة اختيار عميد كلية التمريض بالجامعة، لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة الكلية.

جاء ذلك بحضور اللجنة المشكلة من : الدكتور السيد حجازي، نائب رئيس الجامعة الأسبق للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة عزة مصطفى درويش، عميد كلية التمريض الأسبق بجامعة الإسكندرية، والدكتور محمد حسين، عميد كلية طب الفم والأسنان السابق بجامعة كفر الشيخ.

ورحب رئيس جامعة كفر الشيخ بأعضاء لجنة اختيار عميد كلية التمريض متمنيًا لهم دوام التوفيق، مؤكدًا على أن اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة يتم وفقًا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة وفقًا للقانون والقرارات الوزارية في هذا الشأن.

وصرح رئيس جامعة كفر الشيخ بأن اللجنة استمعت خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ورؤية كل متقدم لتطويرها سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.