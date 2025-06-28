أحمد حمد رئيسًا لفرع محافظة كفر الشيخ للمصارعة

أسفر تشكيل فرع محافظة كفر الشيخ للمصارعة للدورة الانتخابية 2024 - 2028، عن انتخاب أحمد محمود أحمد حمد، رئيسًا، عبده السيد عبده، نائبًا للرئيس، أحمد رجب موسى إسماعيل، أمين الصندوق، رضا علي الطحاوي غازي، عضوًا، عبد المجيد إبراهيم عبد العليم، عضوًا، حلمي محمد كمال الشرقاوي، عضوًا.

وأكد أحمد حمد، رئيس فرع محافظة كفر الشيخ للمصارعة، أنهم سيواصلون خلال الدورة الجديدة المسيرة في الاهتمام بالمواهب الناشئة والمتميزة في لعبة المصارعة، مشيرًا إلى أن رياضة المصارعة تحظى باهتمام كبير ومتابعة مستمرة لجميع المراحل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

ومن جانبه، هنأ الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الفائزين في الدورة الانتخابية 2024 - 2028 لفرع محافظة كفر الشيخ للمصارعة، متمنيًا لهم التوفيق والسداد خلال الفترة المقبلة.